RCF ART912A

On peut trouver l’esthétique de la série 700 discutable, mais avec la série 900, RCF nous propose une enceinte aux lignes épurées. Cette approche plus classique de la forme et de la finition de la face avant élargit sans nul doute ce modèle vers des applications professionnelles. Le son n’est pas tout, l’image reste un critère important. RCF va nous montrer qu’avec la 912-A, il conjugue les deux à merveille. Avec ses 19 kg, son « IMC » reste un peu élevé. Trois poignées permettent une manipulation sûre de l’enceinte, surtout au moment de la positionner sur un pied. En utilisation retour de scène posée au sol, l’angle entre le sol et la face avant est de 50°. Le haut-parleur de 12’’ est équipé d’une bobine de 2,5’’ et le moteur de 1’’ d’une bobine de 1,75’’.

Le pavillon présente un angle d’ouverture de 100° à l’horizontale pour 60° à la verticale. La 912-A est une enceinte amplifiée, rien d’autre : pas de Bluetooth ni d’application, pas d’entrée multiple façon petite mixette, trois presets et c’est tout.