RCF Audio Academy – Formations en ligne

Le fabricant italien propose une série de webinaires axés sur les technologies RCF et les pratiques en live et en matière d’installation.

Les webinaires seront diffusés en direct sur une plateforme en ligne et présentés par des spécialistes des produits RCF dans plusieurs langues.

Les participants pourront également poser des questions via une fenêtre de discussion lors de chaque diffusion en direct (il n’est pas nécessaire d’avoir un compte ou de télécharger un logiciel à l’avance).

Pour participer, veuillez-vous inscrire sur chaque session qui vous intéresse, vous recevrez des notifications un jour et une heure avant le webinaire.

Pour accéder au calendrier des formation en ligne, cliquez sur ce lien. ■