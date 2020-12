RCF AYRA PRO10 SUB

Ce sub actif est conçu pour s’associer aux moniteurs de studio de la gamme Ayra Pro, mais aussi avec tous types d’enceintes de marques tierces, en renfort de graves. D’une puissance de 300 W RMS amplifiée en classe D, il dispose d’un woofer 10’’ en fibres composites et assure une réponse de 25 à 120 Hz. Il est doté d’une entrée stéréo avec sommation et d’un filtre crossover. ■