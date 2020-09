RCF BUSINESS MUSIC, DES SOLUTIONS D’INSTALLATION

Le fabricant italien propose une gamme complète de systèmes électro-acoustiques destinés à la diffusion de son dans les environnements commerciaux tels que les bars et restaurants, les points de vente ou les salles de réunion. La gamme inclut des haut-parleurs, mais aussi des matrices, des processeurs de traitement et des amplificateurs dédiés. Dernier de la gamme, le système haut-parleur de plafond MF 33EN allie esthétique, qualité sonore, ergonomie de montage et d’utilisation. Sa compatibilité EN54-24 permet d’utiliser la même installation pour diffuser de la musique ou des messages d’alarme. ■