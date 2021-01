RCF BUSINESS MUSIC, LA GAMME D’ÉTEND

La gamme Business Music s’adapte à toute installation en distribuant plusieurs flux audio dans divers environnements, avec des besoins spécifiques de volume et d’égalisation. Elle comprend des amplificateurs, DSP, microphones et haut-parleurs, combinant qualité sonore sans compromis, fonctionnalités de traitement complètes et configuration facile. Les amplificateurs présentent une taille compacte (demi-largeur de rack et 1 U). Le panneau Oled rend la configuration conviviale. Elle peut également être effectuée via RDNet (carte optionnelle). Chaque unité peut recevoir quatre canaux mono ou deux stéréo, avec une entrée stéréo locale comme alternative. Une sortie ligne pour sub est également disponible. ■