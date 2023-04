RCF Demo Days Paris 2023

L’ensemble des produits live pro avec, accrochés, les HDL26 et HDL35. À cour, le sub 9004-AS couplé au TTL4. Près du centre de la scène, le binôme TT515/TT808.

À la reconquête de l’Île-de-France

Les 14 et 15 mars, c’est au théâtre de l’Envol situé sur la commune de Viry-Chatillon (Essonne) que l’équipe franco-italienne RCF a organisé deux jours de rencontres.

Au programme : la promotion de la gamme live professionnelle et des produits intégration auprès des prestataires et des installateurs franciliens. Bertrand Delbar et Yannick Dahms pour la partie française de l’équipe, ainsi que Lucio Boiardi et Francesco Venturi venus d’Italie, ont apporté leur expertise auprès des clients invités.

La matinée est consacrée à la gamme installation : les amplificateurs de la série DMA, un échantillon d’enceintes « Business Music » et le tout nouveau XPS16K sont exposés dans le hall du théâtre. Francesco Venturi nous présente dans les moindres détails les possibilités offertes par les amplificateurs DMA162P et DMA82.

RCF fait un choix ambitieux : introduire le processing de l’audio pro dans sa gamme Public Address. Ces amplificateurs DMA, deux canaux avec gestion matricielle quatre zones, sont pilotables grâce au logiciel très ergonomique, convivial et simple d’utilisation RDNet4. Le DMA82 peut être paramétré directement depuis sa face avant. La sortie du DMA504, un ampli quatre canaux de 700 W chacun sous 2,7 ohms complétera la gamme. Ces amplificateurs sont à la fois utilisables en ligne 100 V et en basse impédance.

Les subs 9006-AS en montage cardioïde.

Autre révolution de la marque RCF : le XPS16K. Après avoir longtemps travaillé la gamme audio pro sous la forme d’enceintes amplifiées, la marque se lance dans une gamme de systèmes de sonorisation audio pro passive. Le XPS16K devient l’amplificateur quatre canaux dédié à cette nouvelle approche des gros systèmes. Pour assurer la continuité et la compatibilité de cet amplificateur de puissance avec les produits amplifiés RCF, il est bien entendu compatible avec le protocole RDNet.

Il fonctionne en 40 bits et 96 kHz et délivre une puissance de sortie RMS de 4 x 4 000 W sous 2,7 ohms.

Après une collation conviviale, une écoute des différents systèmes audio pro est proposée dans la salle de spectacle. Pour commencer, Yannick Dahms nous présente l’association de deux nouveautés : le TT808, un subwoofer très compact de deux fois 8’’ et le TT 515, une enceinte compacte composée de deux haut-parleurs de 5’’ et d’un moteur à compression d’aigu. Le pavillon orientable de la TT515 offre une ouverture de 100°x70° avec une homogénéité de timbre assez bluffante.

Changement de catégorie avec le passage au TTL4, une enceinte active de 2 x 10’’ et d’un moteur de 1,5’’ abritant deux modules d’amplification en classe D pour une puissance totale de 1 600 W RMS. Un système qui, couplé avec le sub 9004-AS, peut tout à fait trouver sa place pour la sonorisation de concerts en extérieur.

De gauche à droite : Bertrand Delbar, directeur commercial France ; Yannick Dahms, support technique ; Lucio Boiardi, support technique pro Italie et Francesco Venturi, support technique installation Italie.

L’écoute des titres « Me and Mrs Jones », « You Shook Me All Night Long » et « Need Electric » nous montre l’éventail des possibilités du système. Les protections intégrées au module d’amplification assurent une certaine sérénité au loueur lors du retour du matériel dans le dépôt. La démo se termine avec l’écoute du line array HDL26 associé aux subs HDL35. Cette série HDL va s’enrichir à l’été 2023 et courant 2024 de plusieurs versions passives.