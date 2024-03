RCF DMA 504

Le DMA 504 est un amplificateur matriciel de classe D à quatre canaux qui fournit quatre sorties de puissance de 500 W chacune. Équipé d’une puissante plateforme DSP, les entrées et sorties peuvent être gérées en termes de routage et d’égalisation. Un ensemble complet de fonctions de traitement est disponible, notamment un EQ paramétrique, filtres RIF, amélioration des basses, limiteurs, compresseurs et égalisation environnementale. Des préréglages pour enceintes RCF sont disponibles sur chaque canal pour des performances acoustiques et une fiabilité optimales. En rack de deux unités, robuste, il est idéal pour une large gamme d’applications, des magasins de détail aux bars et restaurants et bien d’autres.