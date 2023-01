RCF DMA BT Board Bluetooth

BT Board est une carte qui permet de connecter un amplificateur DMA à un appareil mobile en utilisant la technologie Bluetooth. Cela permet d’envoyer de l’audio de l’appareil mobile à l’amplificateur et en même temps de le contrôler, en termes de niveaux et d’égalisation des entrées et des sorties, via une application Android et iOS disponible en téléchargement. ■