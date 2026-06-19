L’EVOX V15 est une enceinte colonne active professionnelle à trois voies destinée aux applications de sonorisation. Elle intègre un moteur à compression de 1,75″ couplé à un guide d’ondes True Resistive de 120° × 40°, dix transducteurs médium néodyme de 4″ et un haut-parleur de grave RCF Precision de 15″ monté dans un caisson bass-reflex.

L’amplification est assurée par un module Classe D bi-canal de 3500 W avec traitement numérique du signal (DSP) intégré. Le système est annoncé pour un niveau de pression acoustique maximal de 133 dB SPL.

L’enceinte est constituée d’une colonne en matériau composite et d’un caisson de grave en contreplaqué. L’alimentation utilise un connecteur secteur PowerCon True1 TOP. Une housse de transport rembourrée pour la colonne est fournie.

L’EVOX V15 appartient à la série EVOX de RCF et est destinée à des usages tels que les prestations musicales, les applications DJ et les événements en direct.