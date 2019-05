RCF fête ses 70 ans en majesté

SÉRIE M20, TABLES DE MIXAGE NUMÉRIQUES COMPACTES ET DANTE

On connaissait RCF pour sa large gamme de consoles analogiques, mais aussi pour le concept du modèle M, un sobre boîtier noir d’entrées/sorties contenant l’électronique de traitement, qui se commande via une tablette tactile iOS ou Android communiquant en LAN/WiFi. La série M20 a profité de l’expérience acquise pour le développement de son aînée. D’un format classique, avec dix faders dans sa version à poser, de nombreuses touches physiques de commande et un écran tactile, elle dispose de 16 entrées (huit micros et huit micros/ligne) avec processing complet, plus quatre entrées auxiliaires. Elle offre 12 sorties symétriques et une en AES3. Que du classique, me direz-vous. Mais si j’ajoute un lecteur enregistreur intégré 20 pistes sur carte SD, un port USB carte son 24 x 24, une matrice 28 x 16 et la possibilité de relier jusqu’à dix surfaces de télécommande via LAN/WiFi, on a passé un cap. Pour faire bon poids, j’ajoute qu’un port Dante primaire/secondaire peut être intégré dans la console à la commande et que la M20 est disponible au format de mixeur classique comme en modèle rackable 19” (sans les faders dans ce cas). De très jolis produits.