RCF HD 12-A ET 10-A MK5

Transparence du son, forte pression acoustique, fiabilité, robustesse et portabilité représentent les points forts de la gamme. Dans cette version MK5, tous les éléments constituant les enceintes ont été améliorés, en profitant de l’héritage des gammes ART et TT+. La série HD constitue une solution de choix pour la sonorisation portable, les retours de scène de forte puissance et l’utilisation polyvalente en location. Son entrée est commutable micro/ligne, un DSP embarqué avec filtre FIR et algorithmes BMC assure le traitement et la protection de l’enceinte électro-acoustique. La puissance embarquée va de 800 à 1 400 W en classe D suivant le modèle. ■