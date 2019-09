RCF HD 35-A

Le catalogue d’enceintes RCF est composé de différentes gammes allant de l’audio pro destinée aux gros événements ou aux tournées – la gamme Pro Sound – aux enceintes d’alarme incendie EN54 – Voice Alarm EN54. Le matériel du fabricant, d’un large choix, couvre l’ensemble des besoins en sonorisation. L’enceinte HD 35-A testée ici fait partie de la série D-Line, intégrée dans la gamme Live Sound. Toutes les enceintes de cette série ont une caisse moulée dans un matériau spécial à base de polypropylène conçu pour absorber les vibrations jusqu’à fort niveau. La série D-Line ne comporte pas de caissons de basses, mais ses enceintes peuvent se coupler sans problèmes aux caissons de basses de la série Sub.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La série D-Line comprend trois modèles proposant des haut-parleurs de grave de 10’’, 12’’ et 15’’ (ces modèles sont la HD 10-A, HD 12-A et HD 15-A), ainsi que deux modèles « améliorés », qui comportent un haut-parleur d’aigu différent (la HD 35-A, amélioration de la HD 15-A, et la HD 32-A, amélioration de la HD 12-A). Toutes ces enceintes partagent un filtrage actif, un traitement DSP « FIR Phase » et une amplification en classe D. La HD 35-A possède un amplificateur basses fréquences capable de fournir 500 W RMS et un second pour les hautes fréquences, capable de fournir 200 W RMS. Avec cette amplification, le haut-parleur 15’’ (bobine de 3’’) et la compression 1,4’’ (bobine de 3” avec aimant néodyme) sont capable de générer 132 dB SPL de pression acoustique (nous ne connaissons pas le protocole de mesure, mais il s’agit certainement d’un niveau non pondéré en crête). La bande passante annoncée va de 45 Hz à 20 kHz (nous ne connaissons pas la tolérance) avec une dispersion horizontale de 90° et une dispersion verticale de 60°. Cette enceinte ne pèse que 22 kg.