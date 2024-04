RCF : La famille ART 7 s’agrandit !

La MK5 est la dernière venue de la série ART 7. Cette cinquième génération s’appuie sur l’expérience des séries précédentes, améliorant ainsi les transducteurs, le DSP, et présentant de nouvelles fonctionnalités. La conception du transducteur basse fréquence gagne en stabilité sur des courants plus élevés, avec moins de distorsion. La MK 5 est équipée d’amplificateurs de puissance RCF de classe D, dotés d’une structure mécanique en aluminium qui stabilise l’amplificateur pendant le transport et facilite également la dissipation thermique sans ventilateur. Tous les amplificateurs ART 7 présentent une section d’alimentation à découpage SMPS, pour des raisons de puissance max et pour optimiser la masse.