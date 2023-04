RCF : La nouvelle génération de retour de scène

Ces retours de scène, de la série NX 9-SMA de RCF, sont conçus pour les musiciens, les groupes et DJs. Ils peuvent être également utilisés comme enceinte autonome ou satellite couplée à un subwoofer. Ils sont équipés d’un moteur de compression de 1,75”, d’un woofer de 12”/15”, d’un amplificateur à deux canaux de 2 100 W et d’un guide d’ondes TRW.

Couverture de 100° x 70° pour un son sans distorsion atteignant les 130/131 dB SPL. On retrouve également le traitement RCF FiRPHASE et le Bass Motion Control DSP. Le coffret tout en bois est à l’épreuve des tournées, facile à transporter et à installer sur scène ou sur un pied.