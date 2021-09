RCF NX, TROIS SYSTÈMES PORTABLES

Haut-parleurs spécialement développés, guide d’onde à directivité constante, traitement Firphase et algorithmes Bass Motion Control ainsi qu’une amplification classe D de 2 100 W sont réunis pour proposer des enceintes 50 % plus efficaces que les modèles précédents. Les coffrets sont en bois revêtu de polyuréthane noir. Trois références, en 10, 12 et 15’’, sont disponibles. La plus grosse déploie 131 dB max et sa réponse descend jusqu’à 45 Hz. Les deux autres modèles ne délivrent pas moins de 130 dB ! Les enceintes NX sont équipées de poignées, mais aussi d’inserts M10, pour l’accrochage, et d’une embase en acier, pour pied ou tube de couplage avec un sub. ■