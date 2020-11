Existant en noir et en blanc, les enceintes passives à deux voies MR50 et MR40 sont conçues en plastique ignifugé. Elles se destinent aux installations fixes et restituent un son plein avec des basses profondes, des médiums doux et des aigus fins et détaillés. Vendues par paire, elles existent en deux tailles et huit combinaisons, en passif et ligne 100 V. ■