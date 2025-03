Ce haut-parleur coaxial à deux voies s’adapte aux conditions environnementales et architecturales. Doté d’un woofer de 6,5’’ et d’une puissance de 80 W

RMS, il est également compatible 70/100 V. Le raccordement est sur borniers à vis amovibles. La grille frontale est fixée par des aimants et peut donc être facilement retirée pour accéder au commutateur rotatif d’alimentation.