RCF RDNet en version 4.1

Cette version propose un nouvel installeur, une interface utilisateur améliorée, des mises à jour automatiques, un programme de test en version bêta et un nouveau gestionnaire de firmware. L’utilisateur ne devra plus installer RDN lorsque d’autres améliorations du firmware seront disponibles. De plus, RDNet 4.1 peut effectuer une mise à jour automatique lors du lancement d’une version. Désormais, il est possible de s’inscrire au programme de test de la version bêta RDNet. Chaque utilisateur pourra contribuer à l’évolution des fonctionnalités, les découvrir et les vérifier, plusieurs semaines avant le lancement officiel. ■

A télécharger sur rcf.it/rdnet