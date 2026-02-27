Afin de compléter notre équipe, nous recherchons notre représentant(e) commercial(e) RCF pour le secteur Paris, Nord-Est de la France.

RCF est un fabricant italien de systèmes de diffusion existant depuis 1949. Notre ADN, l’expertise dans la fabrication du haut-parleur. Nous développons depuis plus de 75 ans, des systèmes de sonorisation avec une gamme très variée pouvant répondre à la très grande majorité des applications

Vous aurez pour mission :

– de développer la relation client, le chiffre d’affaires,

– de présenter les produits et représenter la marque

– de concevoir des projets avec vos clients et d’en assurer le suivi

– d’assurer votre suivi administratif commercial de votre activité.

Vous intégrerez une équipe dynamique et en plein développement. Vous serez épaulé(e) dans votre mission par notre support technique, notre assistante administrative / commerciale et de l’ensemble des services offerts par l’usine.

Nous recherchons quelqu’un de passionné(e) par l’audio, investi(e), commerçant(e) et autonome. Vous serez, évidemment, à l’écoute de vos clients, à l’aise avec les outils informatiques actuels, si possible avec une expérience significative dans les métiers de l’audiovisuel. Vous habitez obligatoirement sur le secteur de votre activité.

Les compétences techniques sont aussi importantes que les relations humaines, tant au sein de l’équipe qu’avec nos clients.

Statut d’agent commercial exclusif. Rémunération composée d’un fixe + commissions. Frais de fonctionnement pris en charge.

Pour postuler, il suffit de nous contacter à ismael.hifda@rcf.it, ou au 06 83 06 42 17

Poste à pourvoir rapidement.

Rejoignez l’équipe française !