Le S15 est un système de SUB compact, idéal pour les installations où la petite taille d’un haut-parleur de 15’’ est souhaitée. Étendant la réponse en fréquence sous 35 Hz, il peut fournir des niveaux de sortie normalement associés à des enceintes plus grandes. Il est adapté à la diffusion musicale pour des applications allant des clubs, bars et cafés aux théâtres ou encore aux entreprises.