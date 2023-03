RCF série C comme Compact

Clarté stellaire, basses profondes et puissantes sont au rendez-vous. La combinaison de transducteurs spécialement conçus, d’un crossover avancé et d’un guide d’ondes à directivité constante produit une couverture cohérente de la zone d’écoute avec un son sans distorsion. Disponibles en tailles 12’’ et 15’’, les C32 et C45 peuvent être utilisées en configuration verticale ou horizontale par pivotement du pavillon à 90°. Des accessoires optionnels permettent de choisir la directivité à 100° x 25° ou 60° x 25°. Chaque modèle peut être suspendu, monté sur un mur ou sur une structure en utilisant les multiples inserts M8 et M10 et les accessoires en option. ■