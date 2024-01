Le SUB 8003-AS est équipé d’un HP de 18” pour une puissance de 2 200 W, un niveau de pression acoustique de 135 dB SPL max et une réponse en fréquence de 35 à 120 Hz. Le SUB 905-AS est doté d’un HP de 15”, pour 2 200 W de puissance à 133 dB SPL max et offre une réponse en fréquence de 40 à 120 Hz. Ils s’intègrent aux systèmes actifs portables RCF.