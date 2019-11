Destinées aux applications de face et retour, en live comme dans les studios de broadcast, ces enceintes comptent parmi les plus puissantes et polyvalentes de la série TT+ du fabricant italien. Avec 128 dB SPL, elles peuvent s’afficher face aux enceintes de 10’’ alors même qu’elles ne sont équipées que d’un 8’’. Le DSP interne, doté de filtres FIR, fait son œuvre. On peut les associer au sub TTS 15-A. ■