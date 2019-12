RCF TT 4-A DISPONIBLES

Ces enceintes deux voies se destinent aux événements intérieurs et extérieurs de petite et moyenne échelle. Proposant un compromis entre point source et line array, elles améliorent significativement la cohérence de la couverture sonore. Elles combinent les atouts de la série TT+ tels que contrôle de dispersion, intelligibilité et puissance, avec des options de choix de couverture, des astuces de rigging, de télécommande, et des rappels des presets. ■