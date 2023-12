Compacte et nerveuse

RCF continue d’étendre sa gamme d’enceintes actives, avec comme objectif sur ce modèle d’obtenir le meilleure rapport taille/puissance possible, pour doter sa clientèle d’une solution intégrable extrêmement polyvalente.

Très simple d’utilisation mais ambitieuse en termes de sonorité, la TT515-A se présente comme un concentré de savoir-faire.

Le géant italien de l’audio propose une large gamme de produits, parmi lesquels plusieurs séries d’enceintes de sonorisation professionnelle, qui se déclinent selon les spécialisations et leur qualité de fabrication. Toutes sont désormais rationnalisées en termes de pilotage logiciel. Nous nous intéressons ici à l’addition récente du plus petit modèle de la série TT+, le fer de lance de la marque.

PRÉSENTATION

La RCF TT 515-A est une enceinte active compacte, équipée de deux boomers de 13 cm (5”) et d’une compression 1”. Ces deux voies sont filtrées à 1,2 kHz et délivrent un SPL max annoncé à 127 dB pour une bande passante de 70 Hz à 20 kHz.

Il est possible de chaîner chacune de ces trois entrées (puissance, audio et contrôle) via leurs connecteurs de repiquage respectifs.



L’ensemble est alimenté par deux canaux totalisant 1 000 W RMS : 700 W sont dévolus aux boomers, et 300 W au moteur d’aigus. Ce dernier est chargé par un pavillon à directivité constante de 100° x 70° dont l’utilisateur peut modifier l’orientation en le dévissant au préalable, ainsi que la grille.

Le dévissage du pavillon est rendu difficile par un jeu radial trop faible sur les perçages du moulage.

UTILISATION

On trouve sur le panneau arrière (faisant aussi office de radiateur) les connecteurs et les réglages hardware. Outre les entrées de puissance en PowerCON, on dispose d’une entrée analogique XLR et d’une entrée de contrôle à distance par le logiciel propriétaire RDNet, au format RJ45.

Des LEDs indiquent la présence de signal audio, l’action du limiteur d’excursion, la connexion au réseau RDNet et l’échange de data.

Les commandes manuelles sont très simples : un rotatif de volume, et un poussoir pour aligner la TT 515-A sur un sub (filtrage passe-haut + délai d’usine). À cela s’ajoute la possibilité de débrayer tous ces réglages en pressant le bypass du « local setup » : l’enceinte se configure alors lors de son allumage, d’après sa mémoire interne (paramétrable uniquement via le RDNet) et non plus en local.

ACCESSOIRES

Une gamme d’accessoires couvre l’ensemble des usages de la TT 515-A : embase pour pied, rail indexé en vertical et deux lyres d’installation. Les points d’accroche de la lyre horizontale sont entourés d’un disque cranté, pour anguler précisément l’enceinte.

Le SAV pour la France est assuré par Didier Landriot – société Dilatech.