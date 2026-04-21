La tournée de démonstration RCF et TT+ Audio se poursuit partout en France jusqu’à fin du mois de mai. Destinée aux prestataires, intégrateurs, collectivités, salles de spectacle, SMAC, théâtres, arenas, chaque session présente les séries KX, HDL RCF et les systèmes GTX TT+ Audio. C’est également l’occasion de découvrir le line array cardioïde composé des enceintes GTX 7C, GTS 16C, ainsi que la toute dernière enceinte « point source » GT 8. Pour être visité et organiser une démonstration dans votre région, n’hésitez pas à contacter l’équipe RCF France par téléphone, au 09 86 02 73 52.