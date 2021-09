RCF TTW 4-A

Entreprise italienne faisant partie des tout premiers pionniers de la sono, RCF exploite un vaste catalogue, étendu sur de nombreux segments. Citons en vrac, et de manière non exhaustive, les haut-parleurs pro, le monitoring (enceintes et casques), quelques consoles, des solutions pour le retail, des enceintes de sécurité (EN54), de l’entrée de gamme sur interne, de l’OEM pour les autres marques et, bien entendu, des gammes pro (initiales HDL et SUB) et touring (initiales TT).

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La TTW 4-A et ses consœurs, les TTP 4-A et TTL 4-A, font partie de la gamme RCF des colonnes actives professionnelles. Elles sont identiques au niveau du format, des accessoires et des transducteurs : deux boomers de 10” à bobines 3” et une compression 1,5” à bobine 4”, avec un filtre répartiteur à 900 Hz. Seuls les pavillons diffèrent d’un modèle à l’autre.