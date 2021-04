La série X MAX est constituée d’enceintes passives à deux voies. La gamme complète a été conçue pour la polyvalence et pour obtenir la meilleure qualité de champ proche et de cohérence vocale ainsi qu’un équilibre tonal stable, même à plein volume. La série X MAX s’appuie sur l’héritage des références RCF MAX pour créer une gamme complète de solutions pour les applications de haute puissance dans les bars, les salles de fêtes, les clubs et les discothèques. Leur design élégant et compact, avec une finition soignée, les rend adaptées à presque tous les environnements et contraintes architecturales. De multiples points d’accrochage sont prévus pour encore augmenter la polyvalence. ■