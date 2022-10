RCF XPS 16K, quatre canaux pour l’instal. et le tourning

Avec quatre sorties de puissance continue de 4 000 W dans un espace de 2 U, il fournit, pour les systèmes de sonorisation en tournée ou installés, une densité de puissance extrême. Le XPS 16K dispose de quatre entrées/sorties analogiques et numériques AES/EBU, il est aussi prêt pour le réseau Dante et intègre une capacité complète de traitement par DSP, ainsi que de réglage et de routage du signal, à 96 kHz. La redondance et l’évolutivité complète sont assurées. Un ensemble complet de préréglages pour les enceintes RCF est disponible, avec un traitement du signal puissant, pour une liberté de réglage totale du système. ■