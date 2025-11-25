Avec le XPS 4K, RCF élargit son offre d’amplificateurs haute performance pour le touring et les installations exigeantes. Ce modèle classe D compact délivre 4 x 1 000 W sous 4 Ω. Son DSP embarqué assure un traitement audio avancé, intégrant presets d’enceintes et outils de réglages précis. La gestion et le monitoring passent par le réseau RDNet, offrant un contrôle complet et en temps réel. Une version Dante permet l’intégration fluide dans les lieux audio-over-IP. Le XPS 4K est conçu pour compléter les solutions intégrant déjà des XPS 16K avec ou sans Dante, et des enceintes amplifiées RDNET.