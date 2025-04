Le RdmNode est un node à quatre ports conçu pour convertir des données Art-Net et sACN en informations DMX et inversement. Son design compact au format rail DIN le destine à l’intégration et aux projets d’éclairage architectural. Sa configuration intuitive via une interface Web permet des actions de glisser-déposer pour les réglages des ports et les merges, et un clic donne accès aux préréglages pour les conversions les plus courantes. Combiné au CueCore3, il déverrouille quatre univers DMX supplémentaires, rendant leur association idéale pour des projets ambitieux. Fabriqué aux Pays-Bas par Visual Productions, le RdmNode est garanti cinq ans.