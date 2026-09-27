Le RdmRelay2 est un relai DMX RDM et Ethernet compact au format rail DIN. Contrôlable en DMX RDM, Art-Net, sACN, OSC, UDP, TCP ou GPIO, il peut déclencher d’un à quatre relais 110/230 VAC, avec une intensité max de 12 A par relai. La connectique réseau en RJ45 offre une polyvalence pour une intégration dans un système d’automation globale. L’adressage DMX se fait en RDM et une interface web permet de configurer et d’afficher les mesures de courant en temps réel de chacun des relais. Cet outil est conçu pour contrôler un équipement non DMX ou mettre hors tension une installation d’éclairage en période de non-utilisation. Fabriqué aux Pays-Bas chez Visual Productions et garanti cinq ans.