RDV le 26 mars avec Best Audio & Lighting

18 Fév 2026 | News Lumière & Vidéo, News Son

best audio

L’équipe de Best Audio & Lighting sera présente le 26 mars 2026 à la Fiducial Astéria (5 av. Simone-Veil, 69150 Décines-Charpieu) pour une journée dédiée à la présentation des produits Meyer Sound et Elation. Au programme : trois sessions de présentation à 9h30, 11h30 et 14h30. Les réservations sont nécessaires et peuvent être effectuées via eventbrite :

https://www.eventbrite.fr/e/presentation-best-audio-lighting-tickets-1981862026672?aff=oddtdtcreator

