MiD est un distributeur français de référence dans le domaine de l’audiovisuel professionnel. Basée en région parisienne, notre société accompagne depuis de nombreuses années les intégrateurs, prestataires techniques et revendeurs spécialisés en leur proposant des marques reconnues et des solutions innovantes.

Dans le cadre du développement de notre activité Éclairage, nous renforçons notre équipe et recherchons un(e) Commercial(e) spécialisé(e) en éclairage scénique professionnel afin d’accompagner la croissance de nos marques premium telles que GLP et EZEVENT, ainsi que les nouvelles références qui rejoindront prochainement notre catalogue.

Vous souhaitez participer au développement d’une activité en pleine expansion, évoluer dans un environnement passionnant et collaborer avec les plus grands acteurs du secteur ? Ce poste est fait pour vous. Pour postuler : js@mid.audio