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RECRUTEZ UN ALTERNANT SON AVEC L’ITEMM

5 Juin 2026 | News Son

29 SONO MAGAZINE NEWS ITEMM RECRUTEZ UN ALTERNANT SON AVEC ITEMM

Pour la rentrée de septembre 2026, des étudiants en formation Technicien Son du Spectacle Vivant et de l’événementiel de l’ITEMM recherchent activement leur
entreprise d’accueil. Opérationnels et passionnés, ils connaissent déjà les configurations complexes et le son immersif grâce au dôme géodésique du centre. En intégrant l’un de ces profils, vous pouvez dynamiser vos équipes avec un regard neuf tout en bénéficiant d’un dispositif financier allant jusqu’à 4 500 € d’aide à l’embauche (entreprises de moins de 250 salariés).

Anticipez vos besoins techniques de demain, soutenez la jeune génération et transmettez votre savoir-faire. Rencontrez vos futurs collaborateurs dès maintenant : www.itemm.fr

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