Pour la rentrée de septembre 2026, des étudiants en formation Technicien Son du Spectacle Vivant et de l’événementiel de l’ITEMM recherchent activement leur

entreprise d’accueil. Opérationnels et passionnés, ils connaissent déjà les configurations complexes et le son immersif grâce au dôme géodésique du centre. En intégrant l’un de ces profils, vous pouvez dynamiser vos équipes avec un regard neuf tout en bénéficiant d’un dispositif financier allant jusqu’à 4 500 € d’aide à l’embauche (entreprises de moins de 250 salariés).

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