Dans le prolongement des dispositions relatives à la réduction générale des cotisations patronales, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 prévoit plusieurs changements pour 2026 : une suppression de la réduction sur les taux de cotisations patronales d’assurance maladie et de cotisations patronales d’allocations familiales et une modification de la réduction générale des cotisations.

Ce changement s’appliquera aux contributions et cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026. Afin de compenser la disparition de ces réductions sur les cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales, le champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales sera étendu : il concernera les salaires inférieurs à 3 fois le Smic brut, contre 1,6 fois actuellement, le but de cette réforme étant d’encourager l’augmentation des salaires les plus faibles.

Cela permettra aux entreprises de bénéficier d’une réduction maximale au niveau du Smic et d’une réduction décroissante au-delà du Smic jusqu’à son plafond de trois Smics, soit de 1 801,80 €/mois à 5 405,40 €/mois.