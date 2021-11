Malgré la suspension il a trois mois par le Conseil d’Etat du décret du 30 mars 2021, la réforme de l’assurance chômage est tout de même entrée en vigueur le 1er octobre dernier, au motif que la situation de l’emploi se serait améliorée.

Cette réforme jugée défavorable aux salariés par les organisations syndicales, prévoit que pour calculer l’indemnisation des demandeurs d’emploi, il est désormais tenu compte des périodes d’inactivité entre les contrats, et les périodes de travail prises en compte passent de 12 à 24 mois. Par ailleurs, si la situation de l’emploi continue de s’améliorer, le 1er décembre prochain la durée d’affiliation minimale passera de quatre à six mois et la dégressivité de l’allocation pour les revenus élevés s’appliquera en fin du sixième mois et non du huitième mois.

La majorité des organisations syndicales de salariés prévoit de saisir de nouveau le Conseil d’Etat afin de continuer à lutter contre l’application de cette réforme. ■