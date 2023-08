Réforme des retraites, où en est-on ?

Deux premiers décrets d’application parmi les 31 prévus pour la réforme des retraites ont été publiés le

4 juin dernier au Journal officiel.

Ces décrets, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023, concernent notamment les conditions dans lesquelles l’âge de départ à la retraite est repoussé progressivement de 62 à 64 ans. Ainsi, l’âge de départ fixé actuellement à 62 ans, est porté à 62 ans et 3 mois pour les personnes nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961. Il doit ensuite augmenter d’un trimestre par année de naissance, pour atteindre l’âge de 64 ans pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968.

Ce report de l’âge légal de départ concerne également les personnes bénéficiant de dérogations, comme les fonctionnaires par exemple qui exercent des métiers pénibles ou dangereux relevant des catégories dites « superactives » et « actives » : l’âge minimal passera de 52 à 54 ans pour la première catégorie (policiers, égoutiers, personnels pénitentiaires, etc.), de 57 à 59 ans pour la seconde catégorie (aides-soignantes, etc.).

Concernant les « carrière longues » qui permettent à des personnes ayant commencé à travailler jeunes de partir plus tôt, quatre âges d’ouverture des droits à la retraite sont désormais prévus : la réforme prévoit un départ à 58 ans si vous avez commencé à travailler à 16 ans, 60 ans pour un démarrage à 18 ans, 62 ans à 20 ans et 63 ans à 21 ans. Pour les salariés handicapés, un départ à 55 ans est possible.

Pour les assurés inaptes et les invalides, l’âge d’ouverture des droits est fixé à 62 ans.