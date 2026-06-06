C’est en 1976 que Jean-Louis et Agnès Dagorno, en collaboration avec Chantal et Jean-Jacques Perroy, créent à Paris Régiscène, qui devient peu à peu une référence dans le domaine de la sonorisation, de l’éclairage et de la logistique du spectacle vivant en Europe. Régiscène travaille avec une multitude d’artistes tels que Magma, Bernard Lavilliers, James Brown, Sting, les Gipsy Kings, Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Michel Legrand, Ray Charles… ou encore l’Orchestre National de Paris dirigé par Daniel Barenboïm.

Régiscène a aussi été à l’avant-garde de nombreuses innovations techniques. En collaboration avec l’ingénieur Zoltan Fékété « Zoli », l’entreprise a par exemple développé l’un des premiers égaliseurs paramétriques. Pour le spectacle Émilie Jolie au Cirque d’Hiver en 1985, Jean-Louis Dagorno, invente et fabrique le micro casque. Jean-Claude Brialy l’adopte pour le festival d’Anjou où il introduit le concept de voix sonorisées dans le domaine du théâtre. Le « théâtre sonorisé » ou « voix soutenues », permet une meilleure compréhension des pièces en plein air, tout en respectant l’intention des metteurs en scène et des acteurs. Jean-Louis Dagorno a également été sollicité pour des événements majeurs, tels que les campagnes présidentielles de François Mitterrand en 1981 et 1988, la fête de la Bastille organisée par Jack Lang, et des visites papales, notamment celle de Jean-Paul II.

Aujourd’hui, Jean-Louis Dagorno est à la retraite, mais son influence perdure dans le monde du spectacle vivant.

Il continue de partager ses réflexions et expériences, notamment lors d’interviews où il exprime sa passion pour le son et son engagement envers l’innovation technique.

C’est en famille, avec sa femme et son fils, Agnès et Julian Dagorno, et à travers DAGprod que l’aventure se poursuit aujourd’hui. www.DAGprod.com

Pour le cinquantième anniversaire de la création de Régiscène, Jean-Louis Dagorno a collaboré avec le fabricant Monster pour des éditions limitées d’un casque et de deux petites enceintes connectées arborant le logo Régiscène.