À l’occasion des JTSE 2025, Jean-François Thomelin, directeur du salon, dévoile les grandes lignes d’une édition tournée vers l’échange et l’évolution des pratiques. Le rendez-vous entend accompagner la communauté du spectacle et de l’événementiel, et renforcer le rôle fédérateur de l’évènement au sein de nos métiers.

SONO Mag : Quelles sont les principales nouveautés que vous réservez pour l’édition 2025 ? Y a-t-il un thème ou une ligne directrice qui orientera cette édition ?

Jean-François Thomelin : Le salon cette année est fortement axé sur l’innovation. Un salon est, de manière générale, un endroit où sont présentés de nouveaux produits, mais nous aimerions mettre en valeur la créativité de nos petits et grands exposants, avec leurs propositions disruptives en matière de technologie et/ou d’usage. Pour cela, nous avons décidé de créer l’espace d’exposition InnovLab, au deuxième étage du Dock Pullman, qui réunira une dizaine d’entreprises, émergentes ou non, qui présenteront leurs produits et technologies de pointe.

Et, pour la 4e année, le concours JTSE Awards récompensera les produits, services et réalisations techniques les plus innovantes ; ce concours est parrainé par le Synpase et organisé en partenariat avec le CNM (Centre national de la musique). Le public pourra d’ailleurs voter en ligne jusqu’au

26 novembre à 13 h.

SONO Mag : Côté programme, peut-on déjà évoquer quelques temps forts ou conférences à ne pas manquer ?

J. F. T. : Nous accueillons les principales organisations professionnelles (Reditec, DTE, UDS-UCL, AES France, Synptac, Synpase …) pour une vingtaine de tables rondes autour de thèmes techniques, environnementaux ou concernant les conditions de travail et analyses du secteur culturel, qui vit une crise de financement inédite. La Revue AS est chargée du suivi éditorial et logistique de ces tables rondes.

Nous continuons notre partenariat avec AGI-Son qui organise les Perspectives Sonores ; l’événement s’achèvera aux JTSE avec deux tables rondes le 26 novembre.

Et nouveauté : une salle sera consacrée aux sujets relatifs aux nouvelles technologies et à l’IA dans le spectacle, en lien avec notre nouvel espace InnovLab.

SONO Mag : De nouveaux exposants, partenaires ou formats sont-ils prévus pour enrichir l’expérience des visiteurs/exposants ?

J. F. T. : Nous avons bien évidemment de nouveaux exposants, comme tous les ans, mais parmi les nombreuses entreprises qui nous font confiance, certaines sont présentes depuis les tous débuts. C’est grâce à elles et au public toujours plus nombreux (plus de 7 000 visiteurs en 2024) que notre événement est une réussite, un point de rencontre annuel dans notre écosystème. Et pour insister sur un développement plutôt qu’une nouveauté, l’espace Full Screen Experience, dédié à l’affichage grand format (vidéoprojection, écrans LED, services et solutions associées…) passe de 200 à 700 m2.

Par ailleurs, nous reconduisons le Forum de l’Emploi (1er étage du Dock Pullman), qui s’adresse à la fois aux personnes qui souhaitent découvrir le secteur, avec des présentations de métiers, et aux professionnels en recherche d’emploi. Sous l’égide de France Travail, le Parc Astérix, Disneyland Paris, Magnum, Recrutop Event et l’Alliance APASE seront présents pour recruter.

SONO Mag : Avec le recul de ces dernières années, comment percevez-vous l’évolution du public et des attentes des professionnels vis-à-vis des JTSE, et quelles orientations souhaitez-vous donner au salon pour les années à venir ?

J. F. T. : Les JTSE jouent un rôle fédérateur entre les professionnels de la technique du spectacle et de l’événement, avec une place pour toutes les actrices et acteurs du secteurs. Les exposants sont là pour renforcer des liens, non seulement commerciaux, mais humains également. On observe de l’émulation et des relations entre confrères qui dépassent de loin la simple concurrence. Idem pour les visiteurs qui viennent retrouver leurs collègues, échanger sur les mutations des métiers et des pratiques, et bien entendu se tenir à la page des évolutions technologiques. Nous pouvons dire que les JTSE sont un « facilitateur de business », qui met la passion et l’humain au centre de l’événement. Et les visiteurs l’ont bien compris au cours de l’évolution de ces 29 éditions !

SONO Mag : Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux professionnels de nos secteurs avant cette édition 2025 – et à ceux qui suivront les prochaines ?

J. F. T. : Peut-être leur conseiller d’être curieux de tout, de profiter de ce moment pour apprendre et découvrir. Et aussi de se serrer les coudes et d’affronter l’avenir en ayant pleinement conscience de la force que représente nos secteurs, tant économique qu’au niveau du soft power que nous détenons.