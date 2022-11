Organisées le 15 septembre 2022 par le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, pour présenter et encourager ce dispositif de formation qui allie périodes de cours et de travail en entreprise ou dans l’administration, les rencontres de l’apprentissage 2022 sont à voir ou revoir en rediffusion sur le site du ministère à l’adresse : Rencontre apprentissage (travail-emploi.gouv.fr)

Au programme : présentation des métiers qui recrutent et témoignages d’entreprises. Aujourd’hui, tous les secteurs professionnels recrutent des alternants. C‘est l’objet des témoignages d’entreprises dont les secteurs d’activités variés vont du commerce et de la grande distribution à la culture, les industries créatives, les médias, la communication et les télécommunications, en passant par la construction et les travaux publics mais aussi la santé et le médico-social. ■