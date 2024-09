L’équipe de RCF France est heureuse de vous inviter aux Rencontres Techniques RCF et TT+ Audio, le jeudi 10 octobre de 10h à 20h , en région parisienne.

Plongez dans une journée dédiée à leurs systèmes de diffusion et dernières technologies. Participez aux échanges et discussions techniques, et partagez un moment convivial autour de cocktails et de gourmandises italiennes.

Cette journée sera l’occasion idéale pour les régisseurs son, ingénieurs du son, techniciens son, prestataires, bureaux d’études et passionnés de se rencontrer et d’échanger sur les dernières avancées dans le domaine de la sonorisation.

Venez découvrir les systèmes RCF et les nouveautés, telles que le GTX – TT+ Audio, en compagnie de membres de l’équipe française et italienne, présents pour vous conseiller.

Rejoignez RCF pour une journée placée sous le signe de l’innovation et du partage !

Pour vous inscrire et connaître les détails, suivez ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmnng4XWQvEJTI9_VgV_zcj6yB4VKUiSeoYxLPGem-S8M-7w/viewform