La marque italienne vous convie à une journée d’échanges, autour d’un moment convivial et gastronomique. Une opportunité pour les régisseurs, ingénieurs, techniciens du son, ingénieurs système, consultants, prestataires, bureaux d’études et passionnés de se rencontrer et de discuter des dernières avancées en audio. Venez découvrir les systèmes RCF et les nouveautés, dont le GTX – TT+ Audio, avec les conseils de leurs experts français et italiens.

Rejoignez-les à cet événement sur inscription uniquement. Jeudi 10 octobre 2024, de 10 h à 20 h.

Leplan – 1, avenue Louis-Aragon – 91130 Ris-Orangis. www.rcf.it/rtfrance