Démonstrations sur les systèmes de diffusion sonore, dans le Nord (59)

📅 Événement : Démonstration – le mardi 29 avril 2025 – de 9h30 à 18h

📍 Lieu : Parking – Le Manoir – route Lille – 59270 Bailleul

L’équipe de RCF France vous invite à ses Rencontres Techniques RCF et TT+ Audio.

Cette journée sera dédiée à leurs systèmes de diffusion et dernières technologies. Participez aux échanges et discussions techniques, et partagez un moment convivial autour de gourmandises italiennes.

Au programme :

10h -12h30 : démonstration des systèmes

12h30 -14h00 : pause, petite restauration

14h – 16h30 : démonstration des systèmes

16h30 – 18h : questions diverses

Cette journée sera l’occasion idéale pour les régisseurs son, ingénieurs du son, techniciens son, prestataires, bureaux d’études et passionnés de se rencontrer et d’échanger sur les dernières avancées dans le domaine de la sonorisation.

Venez découvrir les systèmes RCF et les nouveautés, telles que le GTX 10 – TT+ Audio, TTW 4-A, HDL 26-A, TT 515-A / TT 808-AS, en compagnie de membres de l’équipe française.

📌 L’événement est uniquement sur inscription : https://forms.gle/TnSeUQtU3wy4DFA68