Rendez-vous les 30 et 31 mars 2021 avec ETC

ETC organise un événement en ligne les 30 et 31 Mars 2021 qui sera ouvert au public et commencera à 17h avec David Lincecum, Vice-Président du Marketing, qui dévoilera deux produits clés pour la marque américaine. Cette présentation sera retransmise en français. L’éclairagiste Justin Towsend parlera ensuite de l’impact de la technologie LED dans la conception d’éclairages.

Le mercredi 31 mars, les filiales européennes de ETC prendront le relai et proposeront des sessions en français depuis Paris, en anglais depuis Londres et en allemand depuis Holzkirchen. En direct des bureaux de ETC France, l’équipe parisienne organisera des démos de produits, des sessions de questions / réponses, ainsi qu’une série de cours axés sur l’intégration des nouvelles technologies dans les métiers du théâtre.

Rendez-vous sur etcconnect.com/ETCLaunch pour connaitre les horaires et tous les détails des sessions et des inscriptions.

Et pour complétez le tout, ETC propose toujours des démos privées en ligne, à l’heure qui vous convient ! ■