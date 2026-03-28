Rentman a acquis le logiciel Crewzone pour renforcer ses solutions de gestion du personnel dans l’événementiel et le médiatique. L’opération formalise un partenariat avec Production Resource Group (PRG). Crewzone permet de planifier les équipes, affecter les missions et gérer compétences et disponibilités. La gestion du personnel est un enjeu clé du secteur, notamment pour les coûts et l’organisation. PRG utilise Crewzone depuis plusieurs années pour la planification du personnel. Le partenariat prévoit la continuité des outils et méthodes existantes et inclut la collaboration au développement de nouvelles solutions de gestion. Ces outils visent à répondre aux besoins spécifiques de l’industrie événementielle.