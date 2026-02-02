Cette opération vise à renforcer les solutions de planification et de gestion du personnel de Rentman dans le secteur de la production événementielle et médiatique. Elle formalise également un partenariat stratégique de long terme entre Rentman et Production Resource Group (PRG).

Cette acquisition intervient dans un contexte où la gestion du personnel constitue un enjeu important pour l’industrie événementielle, notamment en matière de coûts et d’organisation. Le secteur, longtemps peu équipé en outils technologiques dédiés aux ressources humaines, s’appuie désormais sur des solutions comme Crewzone pour planifier les équipes, affecter les missions et gérer les compétences et disponibilités des professionnels.

PRG, acteur international de la prestation technique événementielle, utilise Crewzone depuis plusieurs années pour ses processus de planification du personnel. Le partenariat avec Rentman prévoit la continuité des outils et des méthodes existantes, ainsi qu’une collaboration autour du développement de futures solutions de gestion des équipes adaptées aux besoins du secteur.