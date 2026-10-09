Rentman lance Organize, un outil de gestion des tâches de pré et post-production intégré à sa plateforme de gestion des ressources matérielles, des équipes et des finances. Il permet de planifier les différentes étapes d’un projet, de comparer le temps passé au budget prévu et d’établir devis et factures à partir des données réelles. L’objectif est de mieux suivre les coûts et la rentabilité des productions événementielles, de la conception au bilan final. Organize est disponible dès à présent pour les clients Rentman.