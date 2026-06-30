À l’occasion de la réouverture du Studio 105, Radio France ouvre une nouvelle étape de son histoire sonore et technique. Le Studio 105 est un espace de production et de diffusion au sein de la Maison de la Radio et de la Musique, accueillant concerts, émissions, conférences et événements (242 spectateurs, 40 artistes). Le plateau de 326 m² est modulable, avec gradins rétractables pour différentes configurations. Le lieu dispose d’équipements techniques complets et d’une infrastructure de captation audiovisuelle. Il est connecté à une architecture réseau SMPTE 2110 pour la gestion des flux audio et vidéo sur IP. Conçu pour la production multisupport, il a été réhabilité pour moderniser ses capacités techniques.