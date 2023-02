L’événement quadriennal devait avoir lieu à Fontainebleau du 20 au 23 mai 2023. Budgétisé en 2018, l’événement subit la combinaison de la Covid, de l’état politique et économique actuel et les coûts finaux incertains. La situation mettait le Showlight en danger d’échec, à la fois sur le standard de l’événement et dans son coût. ■